ГУР впервые в мире сбили вертолет морским дроном

Впервые в мире ― морской дрон ГУР уничтожил российский вертолет
Воины Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили воздушную цель морским дроном Magura V5. Это произошло во время боя в Черном море. Разведчики утверждают, что это первый такой случай в истории.
Об этом сообщили в ГУР.
Что известно
По словам разведчиков, 31 декабря во время морского боя в районе мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму украинская Magura V5 выпустила ракеты Р-73 "SeeDragon" по российскому вертолету Ми-8. Вертолет был уничтожен.
"Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования", ― говорят в ГУР.
Отметим, что Magura V5 – украинский многоцелевой надводный беспилотник. Он способен выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известную по ударной роли. Впервые дрон был представлен на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), проходившей в июле 2023 года в Стамбуле.
Напомним, использование морских дронов переломило ход войны в Черном море. Также мы сообщали, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5.
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