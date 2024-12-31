ГУР впервые в мире сбили вертолет морским дроном

Украинский ударный дрон Magura V5 на воде. Фото: ГУР МО

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили воздушную цель морским дроном Magura V5. Это произошло во время боя в Черном море. Разведчики утверждают, что это первый такой случай в истории.

Об этом сообщили в ГУР.

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Что известно

По словам разведчиков, 31 декабря во время морского боя в районе мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму украинская Magura V5 выпустила ракеты Р-73 "SeeDragon" по российскому вертолету Ми-8. Вертолет был уничтожен.

"Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования", ― говорят в ГУР.

Отметим, что Magura V5 – украинский многоцелевой надводный беспилотник. Он способен выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известную по ударной роли. Впервые дрон был представлен на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), проходившей в июле 2023 года в Стамбуле.

Напомним, использование морских дронов переломило ход войны в Черном море. Также мы сообщали, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5.