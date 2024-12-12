Українські дрони провели унікальні операції у Чорному морі проти РФ

Морський дрон Сил оборони. Фото: з відкритих джерел.

Атаки українських морських дронів у Чорному морі та Керченській протоці демонструють нові можливості Сил оборони. Українські військові удосконалюють безпілотники, що вже змінює ситуацію на морі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Речник нагадав про недавню атаку морських дронів СБУ у Керченській протоці та удар ВМС по захопленим росіянами платформам у Чорному морі. У цих операціях безпілотники продемонстрували небачені досі результати.

"Під час атаки на одну з платформ з морського дрону злетів спочатку FPV-дрон. Він уразив російський особовий склад, який знаходився на цій вишці. А потім вже сам морський дрон виконав свою функцію, бив по цій платформі", — розповів Сергій Братчук.

Також, за його словами, під час операції СБУ у Керченській протоці морські дрони Sea Babу вели повноцінний стрілецький бій з гелікоптерами і катерами ворога. Відстрілявшись, вони повернулися до пункту базування.

"Ці нові елементи бойового спорядження, тактично-технічні характеристики, які з'являються у наших морських дронів, вони змінюють ситуацію, у тому числі на морі та у прибережній зоні", — говорить Сергій Братчук.

Він вважає, що подальший розвиток можливостей дронів обіцяє ще більше вражаючих результатів.

Нагадаємо, безпілотники СБУ завдали потужного удару по росіянах у Криму. Також ми повідомляли, що окупанти залишили Кримський міст без захисту.