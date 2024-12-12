Украинские дроны провели уникальные операции в Черном море против РФ

Морской дрон Сил обороны. Фото: из открытых источников.

Атаки украинских морских дронов в Черном море и Керченском проливе демонстрируют новые возможности Сил обороны. Украинские военные усовершенствуют беспилотники, что уже меняет ситуацию на море.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Спикер напомнил о недавней атаке морских дронов СБУ в Керченском проливе и ударе ВМС по захваченным россиянами платформам в Черном море. В этих операциях беспилотники продемонстрировали невиданные до сих пор результаты.

"Во время атаки на одну из платформ с морского дрона взлетел сначала FPV-дрон. Он поразил российский личный состав, который находился на этой вышке. А потом уже сам морской дрон выполнил свою функцию, избивал по этой платформе", — рассказал Сергей Братчук.

Также, по его словам, во время операции СБУ в Керченском проливе морские дроны Sea Babу вели полноценный стрелковый бой с вертолетами и катерами врага. Отстрелявшись, они вернулись в пункт базирования.

"Эти новые элементы боевого снаряжения, тактически-технические характеристики, которые появляются у наших морских дронов, они изменяют ситуацию, в том числе на море и в прибрежной зоне", — говорит Сергей Братчук.

Он считает, что дальнейшее развитие возможностей дронов обещает еще больше впечатляющих результатов.

Напомним, беспилотники СБУ нанесли мощный удар по россиянам в Крыму. Также мы сообщали, что кафиры оставили Крымский мост без защиты.