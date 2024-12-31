Українські морські дрони змінюють хід війни

Жах для росіян — суперзброя ЗСУ змінює ситуацію у Чорному морі
Відтепер російські окупанти не зможуть безкарно пересуватися Чорним морем і завдавати ударів по Україні. Успішне використання українського морського дрона Magura V5 проти ворожого гелікоптера дозволить стримувати ворога як на воді, так і у небі.
Про це в ефірі День.LIVE розповіла засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.
Кінець безкарності
За словами експертки, забезпечити безпілотник можливістю збивати повітряні цілі було технічно дуже складно. Однак розробники зуміли знайти потрібну тактику.
"Це означає, що відкрита певною мірою нова ера в роботі на морі, в безпосередньо протиповітряній обороні, щоби росіяни не могли безкарно літати, патрулювати море, захищати свої кораблі", — говорить Марія Берлінська.
Нагадаємо, сьогодні вперше у світі бійці ГУР знищили повітряну ціль (російський гелікоптер Мі-8) за допомогою Magura V5. Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування
Також ми повідомляли, що використання багатофункціональних морських дронів переломило хід війни на морі.
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