Українські морські дрони змінюють хід війни

Український морський дрон. Фото: скриншот

Відтепер російські окупанти не зможуть безкарно пересуватися Чорним морем і завдавати ударів по Україні. Успішне використання українського морського дрона Magura V5 проти ворожого гелікоптера дозволить стримувати ворога як на воді, так і у небі.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Читайте також:

Кінець безкарності

За словами експертки, забезпечити безпілотник можливістю збивати повітряні цілі було технічно дуже складно. Однак розробники зуміли знайти потрібну тактику.

"Це означає, що відкрита певною мірою нова ера в роботі на морі, в безпосередньо протиповітряній обороні, щоби росіяни не могли безкарно літати, патрулювати море, захищати свої кораблі", — говорить Марія Берлінська.

Нагадаємо, сьогодні вперше у світі бійці ГУР знищили повітряну ціль (російський гелікоптер Мі-8) за допомогою Magura V5. Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування

Також ми повідомляли, що використання багатофункціональних морських дронів переломило хід війни на морі.