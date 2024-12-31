Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море arrow

Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

31 декабря 2024 15:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Украинские морские дроны изменяют ход войны
Украинский морской дрон. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Отныне российские оккупанты не смогут безнаказанно передвигаться по Черному морю и наносить удары по Украине. Успешное использование украинского морского дрона Magura V5 против вражеского вертолета позволит сдерживать врага как на воде, так и в небе.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Читайте также:

Конец безнаказанности

По словам эксперта, обеспечить беспилотник возможностью сбивать воздушные цели было технически очень сложно. Однако разработчики сумели найти нужные тактику.

"Это значит, что в определенной степени открыта новая эра в работе на море, в непосредственно противовоздушной обороне, чтобы россияне не могли безнаказанно летать, патрулировать море, защищать свои корабли", — говорит Мария Берлинская.

Напомним, сегодня впервые в мире бойцы ГУР уничтожили воздушную цель (российский вертолет Ми-8) с помощью Magura V5. Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Также мы сообщали, что использование многофункциональных морских дронов переломило ход войны на море.

Одесса война Черное море Одесская область дроны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

15:38 Удар по Льгову — СМИ сообщают о погибших военных РФ

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

15:38 Удар по Льгову — СМИ сообщают о погибших военных РФ

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия