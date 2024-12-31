Украинские морские дроны изменяют ход войны

Украинский морской дрон. Фото: скриншот

Отныне российские оккупанты не смогут безнаказанно передвигаться по Черному морю и наносить удары по Украине. Успешное использование украинского морского дрона Magura V5 против вражеского вертолета позволит сдерживать врага как на воде, так и в небе.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

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Конец безнаказанности

По словам эксперта, обеспечить беспилотник возможностью сбивать воздушные цели было технически очень сложно. Однако разработчики сумели найти нужные тактику.

"Это значит, что в определенной степени открыта новая эра в работе на море, в непосредственно противовоздушной обороне, чтобы россияне не могли безнаказанно летать, патрулировать море, защищать свои корабли", — говорит Мария Берлинская.

Напомним, сегодня впервые в мире бойцы ГУР уничтожили воздушную цель (российский вертолет Ми-8) с помощью Magura V5. Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Также мы сообщали, что использование многофункциональных морских дронов переломило ход войны на море.