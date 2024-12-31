Украинские морские дроны изменяют ход войны

Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море
Отныне российские оккупанты не смогут безнаказанно передвигаться по Черному морю и наносить удары по Украине. Успешное использование украинского морского дрона Magura V5 против вражеского вертолета позволит сдерживать врага как на воде, так и в небе.
Об этом в эфире День.LIVE рассказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.
Конец безнаказанности
По словам эксперта, обеспечить беспилотник возможностью сбивать воздушные цели было технически очень сложно. Однако разработчики сумели найти нужные тактику.
"Это значит, что в определенной степени открыта новая эра в работе на море, в непосредственно противовоздушной обороне, чтобы россияне не могли безнаказанно летать, патрулировать море, защищать свои корабли", — говорит Мария Берлинская.
Напомним, сегодня впервые в мире бойцы ГУР уничтожили воздушную цель (российский вертолет Ми-8) с помощью Magura V5. Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Также мы сообщали, что использование многофункциональных морских дронов переломило ход войны на море.
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