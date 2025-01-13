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Боєць з Миколаївщини загубив зброю — як його покарав суд

13 січня 2025 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Миколаївщині судили військового, який загубив зброю
Військовий загубив штурмову гвинтівку. Фото: ілюстративне/wofmd
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Стрілець-санітар десантно-штурмової роти не зміг знайти свою гвинтівку. Завдану ним шкоду державі оцінили у 42 тис. грн. Але суд не став суворо його карати.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Снігурівського районного суду Миколаївщини.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, санітар залишив штурмову гвинтівку Colt M4 у кабіні броньованого гусеничного всюдихода BVS Viking у лісосмузі біля Галаганівки. Дверцята кабіни він не зачинив. Повернувшись, він виявив, що зброя зникла.  

Що вирішив суд

Суддя взяв до уваги щире каяття обвинуваченого, а також те, що недбалість він проявив вперше. Тому два роки ув'язнення йому замінили на рік іспитового терміну. Крім того, боєць має сплатити військовій частині 343,8 тис. грн відшкодування.

Нагадаємо, в Одеській області суд виніс вирок військовому, який знущався з дружини. Також на Одещині судили солдата, який вирощував коноплі.

війна зброя Миколаїв Миколаївська область судові рішення

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