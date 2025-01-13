На Николаевщине судили военного, который потерял оружие

Военный потерял штурмовую винтовку. Фото: иллюстративное/wofmd

Стрелец-санитар десантно-штурмовой роты не смог найти свою винтовку. Нанесенный им ущерб государству оценили в 42 тыс. грн. Но суд не стал строго его наказывать.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Снигиревского районного суда Николаевской области.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда, санитар оставил штурмовую винтовку Colt M4 в кабине бронированного гусеничного вездехода BVS Viking в лесополосе возле Галагановки. Дверцу кабины он не закрыл. Вернувшись, он обнаружил, что оружие исчезло.

Что решил суд

Суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого, а также то, что халатность он проявил впервые. Поэтому два года заключения ему заменили на год испытательного срока. Кроме того, боец должен уплатить воинской части 343,8 тыс. грн возмещения.

Напомним, в Одесской области суд вынес приговор военному, который издевался над женой. Также в Одесской области судили солдата, который выращивал коноплю.