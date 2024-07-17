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Бойові кораблі росіян на чергуванні — небезпека обстрілів Одещини зберігається

17 липня 2024 10:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Кораблі роосіян в морях станом на сьогодні, 17 липня: ВМС
Бойовий корабель на чергуванні. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на середу, 17 липня, присутність російського флоту зберігається в Азовському та Середземному морях. Проте в Чорному морі на даний момент немає бойових кораблів противника. Важливо відзначити, що російські військові можуть запускати ракети "Калібр" навіть з портових зон, що підвищує рівень небезпеки для регіону.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • В акваторії Чорного моря відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 3  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • у Середземному морі 1 ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Ракетоносії на озброєнні росіян

Загалом, до складу Чорноморського флоту РФ входить понад 30 кораблів, проте активну участь у війні беруть лише ті, які є носіями крилатих ракет. Одними з основних є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". "Циклон" наразі використовується як корабель-прикриття оборони у Севастопольській бухті, тоді як "Амур" і "Туча" перебувають на випробуваннях біля Новоросійська. Зазначимо, що ці кораблі жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

МРК "Одинцово"
МРК проэкту "Каракур". Фото: росЗМІ

Крім того, Чорноморський флот РФ включає в себе чотири підводні човни. Кожен з них має по чотири пускові шахти, тоді як інші носії мають по вісім.

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для  їхнього обслуговування та ремонту.  

Однак варто зазначити, що  у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.

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