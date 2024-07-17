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Боевые корабли россиян на дежурстве — опасность обстрелов Одесчины сохраняется

17 июля 2024 10:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Корабли россиян в морях по состоянию на сегодня, 17 июля: ВМС
Боевой корабль на дежурстве. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На среду, 17 июля, присутствие российского флота сохраняется в Азовском и Средиземном морях. Однако в Черном море сейчас нет боевых кораблей противника. Важно отметить, что российские военные могут запускать ракеты "Калибр" даже из портовых зон, что повышает уровень опасности для региона.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В акватории Черного моря отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 1 ракетоноситель с общим залпом до 8 "Калибров".

Ракетоносители на вооружении россиян

В общей сложности, в состав Черноморского флота РФ входит более 30 кораблей, однако активное участие в войне принимают только те, которые являются носителями крылатых ракет. Одними из основных являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". "Циклон" используется как корабль-прикрытие обороны в Севастопольской бухте, тогда как "Амур" и "Туча" находятся на испытаниях возле Новороссийска. Отметим, что эти корабли ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росСМИ

Кроме того, Черноморский флот РФ включает в себя четыре подводные лодки. Каждая из них имеет по четыре пусковые шахты, в то время как другие носители имеют по восемь.

Больше о флоте оккупантов

Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Однако следует отметить, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

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