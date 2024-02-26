Болгарія підтримає розвиток українського судноплавства, — Зеленський

Зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Фото: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Болгарії. Партнери висловили підтримку щодо розширення вантажних перевезень у Чорному морі та розвитку Дунайського регіону.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Дякую Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини", — зазначив Президент України.

Підтримка України Болгарією

За словами Володимира Зеленського, Болгарія візьме участь у розширенні торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства в Україні. Окрім того, болгарські представники зазначили, що їхня країна допоможе розвинути портову логістику та інфраструктуру в Чорному морі та Дунайському регіоні.

Нагадаємо, 21 лютого голова Одеської ОВА провів розмову з представником Держдепартаменту США з питань України. В ході розмови порушувалися питання безпеки регіону та надання необхідної допомоги.

Також ми писали, що Україна підписала угоду з Польщею про розробку спільних стандартів розвитку роботи морських суден та підготовку персоналу. Ділова зустріч відбувалася у місті Ґданськ, на березі балтійського моря.