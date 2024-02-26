Болгария поддержит развитие украинского судоходства, — Зеленский

Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Фото: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями Болгарии. Партнеры выразили поддержку расширению грузовых перевозок в Черном море и развитию Дунайского региона.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

"Благодарю Болгарию за поддержку наших усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Это чрезвычайно важно, что нам удается даже в такое непростое время при всех сложностях обеспечивать нормальные экономические отношения", — отметил Президент Украины.

Поддержка Украины Болгарией

По словам Владимира Зеленского, Болгария примет участие в расширении торговых потоков и возобновлении нормального судоходства в Украине. Кроме того, болгарские представители отметили, что их страна поможет развивать портовую логистику и инфраструктуру в Черном море и Дунайском регионе.

Напомним, 21 февраля глава Одесской ОВА провел разговор с представителем Госдепартамента США по вопросам Украины. В ходе разговора поднимались вопросы безопасности региона и предоставление необходимой помощи.

Также мы писали, что Украина подписала соглашение с Польшей о разработке общих стандартов развития работы морских судов и подготовке персонала. Деловая встреча проходила в городе Гданьск, на берегу Балтийского моря.