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Болгария поддержит развитие украинского судоходства, — Зеленский

26 февраля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Болгария поддержит развитие украинского судоходства, — Зеленский
Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Фото: Зеленский
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями Болгарии. Партнеры выразили поддержку расширению грузовых перевозок в Черном море и развитию Дунайского региона.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

"Благодарю Болгарию за поддержку наших усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Это чрезвычайно важно, что нам удается даже в такое непростое время при всех сложностях обеспечивать нормальные экономические отношения", — отметил Президент Украины.

Поддержка Украины Болгарией

По словам Владимира Зеленского, Болгария примет участие в расширении торговых потоков и возобновлении нормального судоходства в Украине. Кроме того, болгарские представители отметили, что их страна поможет развивать портовую логистику и инфраструктуру в Черном море и Дунайском регионе.

Напомним, 21 февраля глава Одесской ОВА провел разговор с представителем Госдепартамента США по вопросам Украины. В ходе разговора поднимались вопросы безопасности региона и предоставление необходимой помощи.

Также мы писали, что Украина подписала соглашение с Польшей о разработке общих стандартов развития работы морских судов и подготовке персонала. Деловая встреча проходила в городе Гданьск, на берегу Балтийского моря.

Владимир Зеленский
Одесса
НАТО
Черное море
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