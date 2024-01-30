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Україна та Польща підписали угоду про співпрацю судноплавств

30 січня 2024 19:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна та Польща підписали угоду про співпрацю судноплавств
Підписання угоди про співпрацю. Фото: Регістр судноплавства України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна підписала угоду з Польщею про розробку спільних стандартів розвитку роботи морських суден та підготовку персоналу. Ділова зустріч відбувалася у місті Ґданськ, на березі балтійського моря. 

Про це повідомили у Регістрі судноплавства України.

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"Наша судноплавна і суднобудівна галузь  одна з найбільш постраждалих від війни, тому дуже важливо не втрачати кваліфікацію і набувати нового практичного досвіду. Також це є один із кроків на великому шляху до вступу в IACS", — зауважив генеральний директор Регістру судноплавства України Сергій Гурський.

Про що йдеться в угоді 

  • спільна сертифікація матеріалів і комплектуючих;
  • оцінка та верифікація Директив ЄС;
  • сертифікація систем менеджменту;
  • розробка науково-технічних стандартів для морських суден, суден внутрішнього плавання та малих суден;
  • дослідження та розробка технічних стандартів для високотехнологічних суден;
  • навчання та практична підготовка персоналу.

Крім того, сторони обговорили практичні питання співпраці, зокрема домовились про стажування інспекторів при побудові нових суден на польських суднобудівних заводах.

Нагадаємо, у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду. 

Також ми писали, що Велика Британія запропонувала Німеччині розв'язання питання передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як відомо, це пов'язано з небажанням останньої передавати свої ракети Україні. 

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