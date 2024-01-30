Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве судоходств

Подписание соглашения о сотрудничестве. Фото: Регистр судоходства Украины

Украина подписала соглашение с Польшей о разработке общих стандартов развития работы морских судов и подготовке персонала. Деловая встреча проходила в городе Гданьск, на берегу Балтийского моря.

Об этом сообщили в Регистре судоходства Украины.

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"Наша судоходная и судостроительная отрасль — одна из наиболее пострадавших от войны, поэтому очень важно не терять квалификацию и приобретать новый практический опыт. Также это один из шагов на большом пути к вступлению в IACS", — отметил генеральный директор Регистра судоходства Украины Сергей Гурский.

О чем идет речь в соглашении

общая сертификация материалов и комплектующих;

оценка и верификация Директив ЕС;

сертификация систем менеджмента;

разработка научно-технических стандартов для морских судов, судов внутреннего плавания и малых судов;

исследование и разработка технических стандартов для высокотехнологичных судов;

обучение и практическая подготовка персонала.

Кроме того, стороны обсудили практические вопросы сотрудничества, в частности, договорились о стажировке инспекторов при построении новых судов на польских судостроительных заводах.

Напомним, в сербском порту Нови-Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.

Также мы писали, что Великобритания предложила Германии решение вопроса передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, это связано с нежеланием последней передавать свои ракеты Украине.