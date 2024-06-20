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Бомбардування півдня України — Братчук про імітацію запусків ракет

20 червня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія тренується перед масованими атаками - Братчук
Російський бомбардувальник Ту-95 у повітрі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни продовжують запускати хвилі ударних та розвідувальних дронів по всій території України, особливо на південні регіони. Однак трапляються й "тестові" підняття у повітря бомбардувальників Ту-95 аби залякати мирних українців.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ситуація в Одесі була такою ж тривожною, як і по всій Україні. Ми очікували, що ворог може використовувати свою стратегічну авіацію. Вдруге вони намагаються імітувати певні пуски та тренувати свої екіпажі. Це також спосіб тиску та виснаження нашої протиповітряної оборони, оскільки будь-яка активність ворога потребує реакції", — зазначив Сергій Братчук.

Подібні дії ворога спричиняють тривогу серед цивільного населення. Окрім цього, окупанти не припиняють й розвідку над територіями Одещини, що може свідчити про підготовку до комбінованих атак.

"Це виснажує, не додає настрою, але ми розуміємо, що ворог може готуватися до використання стратегічної авіації у бойових діях. Активність розвідувальних апаратів на півдні України показує, що ворог планує атаки ракетами або комбіновані атаки", — прокоментував він.

Атаки на території України

Ми повідомляли, що у ніч проти 20 червня 2024 року армія Росії здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 27 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та 9 різних типів  ракет. Під ударами перебували об’єкти критичної інфраструктури.

Також ми писали, що окупанти завдали удар по прибережній зоні Одеської області. Внаслідок влучання було пошкоджено рекреаційний об'єкт.

Додамо, над Чорним морем постійно фіксується російська авіація. Літаки, бомбардувальники та дрони-розвідники патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

Одеса
війна
російські війська
літак
росіяни
окупанти
Новини Одеси
Сергій Братчук
війна в Україні
авіація
бомба

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