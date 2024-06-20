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Бомбардировка юга Украины — Братчук об имитации запусков ракет

20 июня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия тренируется перед массированными атаками - Братчук
Российский бомбардировщик Ту-95 в воздухе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россияне продолжают запускать волны ударных и разведывательных дронов на всей территории Украины, особенно на южные регионы. Однако встречаются и "тестовые" поднятия в воздух бомбардировщиков Ту-95, чтобы запугать мирных украинцев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Ситуация в Одессе была такой же тревожной, как и по всей Украине. Мы ожидали, что враг может использовать свою стратегическую авиацию. Во второй раз они пытаются имитировать определенные пуски и тренировать свои экипажи. Это также способ давления и истощения нашей противовоздушной обороны, поскольку любая активность врага требует реакции" , — отметил Сергей Братчук.

Подобные действия врага влекут за собой тревогу среди гражданского населения. Кроме этого, оккупанты не прекращают и разведку над территориями Одесчины, что может свидетельствовать о подготовке к комбинированным атакам.

"Это изнуряет, не прибавляет настроения, но мы понимаем, что враг может готовиться к использованию стратегической авиации в боевых действиях. Активность разведывательных аппаратов на юге Украины показывает, что враг планирует атаки ракетами или комбинированные атаки" , — прокомментировал он.

Атаки на территории Украины

Мы сообщали, что в ночь на 20 июня 2024 года армия России совершила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 27 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 9 различных типов ракет. Под ударами находились объекты критической инфраструктуры.

Также мы писали, что оккупанты нанесли удар по прибрежной зоне Одесской области. В результате попадания был поврежден рекреационный объект.

Добавим, над Черным морем постоянно фиксируется российская авиация. Самолеты, бомбардировщики и дроны-разведчики патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.

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