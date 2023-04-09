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Борис Барський: Евеліні Бльоданс не вистачило сміливості засудити російську агресію

9 квітня 2023 19:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Евеліні Бльоданс не вистачило сміливості засудити російську агресію
Акторка Евеліна Бльоданс. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Директор театру "Маски" Борис Барський засудив ігнорування російської агресії відомими акторами. Серед тих, хто відмовчується і російська акторка Евеліна Бльоданс, яка колись знімалася у серіалі “Маски”.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав директор театру "Маски" Борис Барський.

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"Вона жодним чином сьогодні не має відношення до мене особисто і нашого театру. Чим вона нині живе нас теж не дуже цікавить, а що стосується театру, то вона не була учасницею театру, а лише знімалася у серіалі "Маски". Якщо вона потрапила під санкції РНБО, значить так має бути. Я вже понад 10 років точно її не бачив і не чув. Вона знайшла себе у Москві — там хай  і залишається",— наголосив Борис Барський.

Комік зазначив, що сьогодні люди по-різному реагують на ситуацію, яка нині в Україні. Але комусь вистачає сміливості називати речі своїми іменами, а хтось тишком-нишком веде свої справи та навіть рота боїться відкрити. Борис Барський резюмував, що схиляє голову перед тими, кому вистачило сміливості засудити агресію росії.

Нагадаємо, попри все одесити продовжують насолоджуватись життям. На вулиці міста вийшла комік-група "Маски", які разом з одеситами влаштували справжню святкову ходу.

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