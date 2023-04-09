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Борис Барский: Эвелине Бледанс не хватило смелости осудить российскую агрессию

9 апреля 2023 19:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Эвелине Бледанс не хватило смелости осудить российскую агрессию
Актриса Эвелина Бледанс. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Директор театра "Маски" Борис Барский осудил игнорирование российской агрессии известными актерами. Среди тех, кто отмалчивается и российская актриса Эвелина Бледанс, которая когда-то снималась в сериале "Маски".

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор театра "Маски" Борис Барский.

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"Она никоим образом сегодня не имеет отношения ко мне лично и к нашему театру. Чем она сейчас живет нас тоже не очень интересует, а что касается театра, то она не была участницей театра, а только снималась в сериале "Маски". Если она попала под санкции СНБО, значит так должно быть. Я уже более 10 лет точно ее не видел и не слышал. Она нашла себя в Москве — там пусть и остается", — подчеркнул Борис Барский.

Комик отметил, что сегодня люди по-разному реагируют на ситуацию, которая сейчас в Украине. Но кому-то хватает смелости называть вещи своими именами, а кто-то исподтишка ведет свои дела и даже рота боится открыть. Борис Барский резюмировал, что склоняет голову перед теми, кому хватило смелости осудить агрессию россии.

Напомним, несмотря на все одесситы продолжают наслаждаться жизнью. На улицы города вышла комик-группа "Маски", которые вместе с одесситами устроили настоящее праздничное шествие.

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