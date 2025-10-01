Румунія і Україна домовилися про спільне виробництво дронів

Український дрон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Румунія планує разом з Україною налагодити спільне виробництво оборонних дронів. Техніка має посилити захист східного флангу НАТО та використовуватись для потреб союзників у ЄС і Альянсі. Проєкт реалізують у межах європейської програми SAFE, що фінансуватиметься за рахунок коштів ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спільне виробництво

Бухарест заявив про намір швидко запустити виробництво бойових дронів у партнерстві з Україною. Йдеться не лише про забезпечення власних сил, а й про постачання безпілотників європейським союзникам. Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою підкреслила, що переговори з Києвом стартували ще до останніх інцидентів із порушенням повітряного простору, в яких звинувачують Росію. За її словами, головна мета співпраці – зміцнення системи протиповітряної оборони та безпеки регіону.

"Ми створюємо партнерства, зокрема з Україною, щоб будувати оборонні дрони для майбутнього. Ми віримо, що зможемо швидко реалізувати цей проєкт", – зазначила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Виробництво дронів відбуватиметься у межах програми SAFE, що спрямована на розвиток європейських оборонних можливостей. Румунія отримає близько 16,6 млрд євро фінансування, які дозволять щорічно протягом п’яти років інвестувати в оборонні закупівлі приблизно 1% ВВП країни.

Російські атаки вже неодноразово порушували повітряний простір Румунії. У відповідь країна затвердила план збивати дрони й літаки, які незаконно перетинають кордон. Повноцінне розгортання багаторівневої системи ППО, за оцінками уряду, займе щонайменше сім років.

Нагадаємо, ми писали, що російські дрони тепер швидше долітатимуть до Одеси. Також ми повідомляли, що ЄС виділить для України 2 млрд євро.