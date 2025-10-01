Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Борьба с дронами РФ — как Румыния будет помогать Украине

Борьба с дронами РФ — как Румыния будет помогать Украине

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 15:37
Румыния и Украина договорились о совместном производстве дронов
Украинский дрон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Румыния планирует вместе с Украиной наладить совместное производство оборонных дронов. Техника должна усилить защиту восточного фланга НАТО и использоваться для нужд союзников в ЕС и Альянсе. Проект реализуют в рамках европейской программы SAFE, которая будет финансироваться за счет средств ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Реклама
Читайте также:

Совместное производство

Бухарест заявил о намерении быстро запустить производство боевых дронов в партнерстве с Украиной. Речь идет не только об обеспечении собственных сил, но и о поставках беспилотников европейским союзникам. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою подчеркнула, что переговоры с Киевом стартовали еще до последних инцидентов с нарушением воздушного пространства, в которых обвиняют Россию. По ее словам, главная цель сотрудничества — укрепление системы противовоздушной обороны и безопасности региона.

"Мы создаем партнерства, в частности с Украиной, чтобы строить оборонительные дроны для будущего. Мы верим, что сможем быстро реализовать этот проект", — отметила министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Производство дронов будет происходить в рамках программы SAFE, направленной на развитие европейских оборонных возможностей. Румыния получит около 16,6 млрд евро финансирования, которые позволят ежегодно в течение пяти лет инвестировать в оборонные закупки примерно 1% ВВП страны.

Российские атаки уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии. В ответ страна утвердила план сбивать дроны и самолеты, которые незаконно пересекают границу. Полноценное развертывание многоуровневой системы ПВО, по оценкам правительства, займет не менее семи лет.

Напомним, мы писали, что российские дроны теперь будут скорее долетать до Одессы. Также мы сообщали, что ЕС выделит Украине 2 млрд евро.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны Румуния производство оружия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации