Румыния и Украина договорились о совместном производстве дронов

Румыния планирует вместе с Украиной наладить совместное производство оборонных дронов. Техника должна усилить защиту восточного фланга НАТО и использоваться для нужд союзников в ЕС и Альянсе. Проект реализуют в рамках европейской программы SAFE, которая будет финансироваться за счет средств ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Совместное производство

Бухарест заявил о намерении быстро запустить производство боевых дронов в партнерстве с Украиной. Речь идет не только об обеспечении собственных сил, но и о поставках беспилотников европейским союзникам. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою подчеркнула, что переговоры с Киевом стартовали еще до последних инцидентов с нарушением воздушного пространства, в которых обвиняют Россию. По ее словам, главная цель сотрудничества — укрепление системы противовоздушной обороны и безопасности региона.

"Мы создаем партнерства, в частности с Украиной, чтобы строить оборонительные дроны для будущего. Мы верим, что сможем быстро реализовать этот проект", — отметила министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Производство дронов будет происходить в рамках программы SAFE, направленной на развитие европейских оборонных возможностей. Румыния получит около 16,6 млрд евро финансирования, которые позволят ежегодно в течение пяти лет инвестировать в оборонные закупки примерно 1% ВВП страны.

Российские атаки уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии. В ответ страна утвердила план сбивать дроны и самолеты, которые незаконно пересекают границу. Полноценное развертывание многоуровневой системы ПВО, по оценкам правительства, займет не менее семи лет.

Напомним, мы писали, что российские дроны теперь будут скорее долетать до Одессы. Также мы сообщали, что ЕС выделит Украине 2 млрд евро.