Экс-лидер Румынии рассказал, как помешал высадке десанта в Одессе

Экс-лидер Румынии рассказал, как помешал высадке десанта в Одессе

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 20:51
Почему РФ не высадила десант в Одессе
Траян Бэсеску. Фото: eromania.pro

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Россия не смогла высадить десант в районе Одессы благодаря его действиям в период президентства. В частности, речь идет о покупке двух десантных кораблей во Франции.

Об этом сообщает Point.md.

Читайте также:

РФ не имеет кораблей для высадки десанта

"Потому что я помешал покупке Россией двух десантных кораблей типа Mistral у французов. Один назывался "Севастополь", другой — "Владивосток", — заявил Бэсеску.

Он отметил, что не знал, что корабль "Севастополь" предназначался для РФ.

"Как раз, когда я с ним (бывшим президентом Франции Николя Саркози, – Ред.) ругался, это было видно и по телевидению. Я попросил его сказать, правда ли, что строится "Севастополь". Корабль уже был готов к спуску на воду в Сен-Назере. Его видели. Когда мы начали выяснять, оказалось, что он предназначен для России. Это нас шокировало", — добавил экс-президент.

В дальнейшем, по его словам, помогли США.

"Я пригласил посла Соединенных Штатов, рассказал ему всю историю, объяснил риски, и в результате корабли не были проданы россиянам, а ушли Египту. Американцы вмешались и профинансировали покупку этих двух кораблей Египтом", ответил Бэсеску.

В итоге он отметил, что у РФ нет подходящего корабля для высадки десанта.

Напомним, недавно росСМИ рассказали, как российские десантники убили своего командира.

Также мы писали об успешной операции украинских моряков.

Одесса Румыния война в Украине Россия десант
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
