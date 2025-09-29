Відео
Україна
Екслідер Румунії розповів, як завадив висадці десанту РФ в Одесі

Екслідер Румунії розповів, як завадив висадці десанту РФ в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 20:51
Чому РФ не висадила десант в Одесі
Траян Бесеску. Фото: eromania.pro

Колишній президент Румунії Траян Бесеску заявив, що Росія не змогла висадити десант у районі Одеси завдяки його діям у період президентства. Зокрема, мова йде про купівлю двох десантних кораблів у Франції.

Про це повідомляє Point.md.

Читайте також:

РФ не має кораблів для висадки десанту

"Бо я завадив купівлі Росією двох десантних кораблів типу Mistral у французів. Один називався "Севастополь", інший — "Владивосток", — заявив Бесеску.

Він зазначив, що не знав, що корабель «Севастополь" призначався для РФ.

"Якраз, коли я з ним (колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, – Ред.) лаявся, це було видно і по телебаченню. Я попросив його сказати, чи правда, що будується "Севастополь". Корабель уже був готовий до спуску на воду у Сен-Назері. Його бачили. Коли ми почали з’ясовувати, виявилося, що він призначений для Росії. Це нас шокувало", — додав експрезидент.

Надалі, за його словами, допомогли США.

"Я запросив посла Сполучених Штатів, розповів йому всю історію, пояснив ризики, і в результаті кораблі не були продані росіянам, а пішли Єгипту. Американці втрутилися та профінансували покупку цих двох кораблів Єгиптом", — відповів Бесеску.

У підсумку він зазначив, що у РФ немає відповідного корабля для висадки десанту.

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ розповіли, як російські десантники вбили свого командира.

Також ми писали про успішну операцію українськиї моряків.

Одеса Румунія війна в Україні Росія десант
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
