Чому РФ не висадила десант в Одесі

Колишній президент Румунії Траян Бесеску заявив, що Росія не змогла висадити десант у районі Одеси завдяки його діям у період президентства. Зокрема, мова йде про купівлю двох десантних кораблів у Франції.

"Бо я завадив купівлі Росією двох десантних кораблів типу Mistral у французів. Один називався "Севастополь", інший — "Владивосток", — заявив Бесеску.

Він зазначив, що не знав, що корабель «Севастополь" призначався для РФ.

"Якраз, коли я з ним (колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, – Ред.) лаявся, це було видно і по телебаченню. Я попросив його сказати, чи правда, що будується "Севастополь". Корабель уже був готовий до спуску на воду у Сен-Назері. Його бачили. Коли ми почали з’ясовувати, виявилося, що він призначений для Росії. Це нас шокувало", — додав експрезидент.

Надалі, за його словами, допомогли США.

"Я запросив посла Сполучених Штатів, розповів йому всю історію, пояснив ризики, і в результаті кораблі не були продані росіянам, а пішли Єгипту. Американці втрутилися та профінансували покупку цих двох кораблів Єгиптом", — відповів Бесеску.

У підсумку він зазначив, що у РФ немає відповідного корабля для висадки десанту.

