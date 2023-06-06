Боротьба з ВІЛ в Одесі: де пройти безплатне тестування

Тестування на ВІЛ. Фото: google

Сьогодні, 6 червня, в одеській мерії відбулася нарада, на якій обговорювався стан медичної допомоги в галузі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Фахівці розглянули питання, пов'язані з епідемічною ситуацією щодо захворюваності, а також оцінили стан проведення тестування на ВІЛ у міських закладах охорони здоров’я.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Представники Одеського міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом надали інформацію про впровадження глобальної ініціативи Fast Track в Одесі, а також розповіли про маршрут госпіталізації пацієнтів з підозрою на туберкульоз.

"Доступне обстеження на ВІЛ за допомогою експрес-тестів забезпечено в усіх міських медзакладах Одеси в межах реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам та наркоманії "Прискорена відповідь Одеса" (Fast Track Odesa)", — йдеться в повідомленні.

Тестування у медзакладах Одещини

В Одесі та Одеській області пройти тестування на ВІЛ можна в таких лікувальних закладах:

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №2 на території Одеської обласної клінічної лікарні): м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26/32;

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №4, туберкульозне відділення): м. Одеса, вул. Леонтовича, 9/11;

Березівська центральна районна лікарня: м. Березівка, вул. Больнична, 6;

Роздільнянська центральна районна лікарня: м. Роздільна, вул. Європейська, 1;

Подільська міська лікарня: м. Подільськ, пр. Перемоги, 23;

Лиманська центральна районна лікарня: смт Доброслав, вул. Грубніка, 27;

Овідіопольська центральна районна лікарня: смт Овідіополь, вул. Шевченка, 422.

Навіть у період воєнного стану, у 2022 році кількість тестувань на ВІЛ збільшилася на 3,2 тисячі порівняно з попереднім роком, досягнувши показника 27 615 обстежень. Безплатну антиретровірусну терапію повністю отримують як мешканці міста, так і внутрішньо переміщені громадяни з ВІЛ.

Нагадаємо, з 15 по 19 травня 2023 року в Одесі пройшов Європейський тиждень тестування на ВІЛ. В ньому взяли участь понад 1600 місцевих жителів.

Зазначимо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.