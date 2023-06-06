Борьба с ВИЧ в Одессе: где пройти бесплатное тестирование

Тестирование на ВИЧ. Фото: google

Сегодня, 6 июня, в одесской мэрии состоялось совещание, на котором обсуждалось состояние медицинской помощи в области туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Специалисты рассмотрели вопросы, связанные с эпидемической ситуацией по заболеваемости, а также оценили состояние проведения тестирования на ВИЧ в городских учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Доступное обследование на ВИЧ с помощью экспресс-тестов обеспечено во всех городских медучреждениях Одессы в рамках реализации Городской целевой программы противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, вирусным гепатитам и наркомании "Ускоренный ответ Одесса" (Fast Track Odesa)", — говорится в сообщении.

Тестирование в медучреждениях Одесчины

В Одессе и Одесской области пройти тестирование на ВИЧ можно в следующих лечебных учреждениях:

Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №2 на территории Одесской областной клинической больницы): г. Одесса, ул. Ак. Заболотного, 26/32;

Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №4, туберкулезное отделение): г. Одесса, ул. Леонтовича, 9/11;

Березовская центральная районная больница: г. Березовка, ул. Больничная, 6;

Раздельнянская центральная районная больница: г. Раздельная, ул. Европейская, 1;

Подольская городская больница: г. Подольск, пр. Победы, 23;

Лиманская центральная районная больница: пгт Доброслав, ул. Грубника, 27;

Овидиопольская центральная районная больница: пгт Овидиополь, ул. Шевченко, 422.

Даже в период военного положения, в 2022 году количество тестирований на ВИЧ увеличилось на 3,2 тысячи по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя 27 615 обследований. Бесплатную антиретровирусную терапию полностью получают как жители города, так и внутренне перемещенные граждане ВИЧ.

Напомним, с 15 по 19 мая 2023 года в Одессе прошла Европейская неделя тестирования на ВИЧ. В нем приняло участие более 1600 местных жителей.

Отметим, что Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.