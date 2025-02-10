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Браконьєри на Одещині — в Тузлах знайшли вбитих диких тварин

10 лютого 2025 15:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Вбиті собаки в Тузлах Одеської області
Охоронна табличка на озері Солонець-Тузли 2. Фото: toolforge
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

З початку повномасштабної війни полювання повністю заборонено, особливо у прикордонних районах країни. Проте в Тузлах Одеської області місцеві знайшли трупи нещодавно вбитих диких тварин.

Про це повідомила зоозахисниця Ірина Вихристюк

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Слід браконьєрів

Місцеві мешканці знайшли щонайменше шість трупів диких тварин на стихійному звалищі в Тузлах на Одещині. На думку зоозахисників, їх вбили з рушниць браконьєри, які називають себе мисливцями та продовжують полювання, попри офіційну заборону. Активісти пишуть, що викликали поліцію щодо факту порушення законодавства, проте правоохоронці нічим не допомогли.

"Поліцейські  сказали, що виклик хибний, і  поїхали до села, де "випадково" в магазині зустрілися з браконьєрами, поздоровались, поспілкувались як закадичні друзі й останні пригостили правоохоронців кавою", — пише Ірина Вихристюк.

Бракон’єри на Одещині — в Тузлах знайшли вбитих диких тварин - фото 1
Трупи диких тварин у Тузлах. Фото: Ірина Вихристюк

Нагадаємо, нещодавно ми писали про хижаків, які нападають на домашній скот на Одещині. А також про заборону на виловлювання раків.
 

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