Убитые собаки в Тузлах Одесской области

Браконьеры на Одесчине — в Тузлах нашли убитых диких животных
С начала полномасштабной войны охота полностью запрещена, особенно в приграничных районах страны. Однако в Тузлах Одесской области местные нашли трупы недавно убитых диких животных.
Об этом сообщила зоозащитница Ирина Выхристюк.
След браконьеров
Местные жители нашли по меньшей мере шесть трупов диких животных на стихийной свалке в Тузлах Одесской области. По мнению зоозащитников, их убили из ружей браконьеры, которые называют себя охотниками и продолжают этим заниматься, несмотря на официальный запрет. Активисты пишут, что вызвали полицию по факту нарушения законодательства, однако правоохранители ничем не помогли.
"Полицейские сказали, что вызов ложный, и поехали в село, где "случайно" в магазине встретились с браконьерами, поздоровались, пообщались как закадычные друзья и последние угостили правоохранителей кофе", — пишет Ирина Вихристюк.
Напомним, недавно мы писали о хищниках, которые нападают на домашний скот в Одесской области. А также о запрете на вылов раков.
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