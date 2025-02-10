Убитые собаки в Тузлах Одесской области

Охранная табличка на озере Солонец-Тузлы 2. Фото: toolforge

С начала полномасштабной войны охота полностью запрещена, особенно в приграничных районах страны. Однако в Тузлах Одесской области местные нашли трупы недавно убитых диких животных.

Об этом сообщила зоозащитница Ирина Выхристюк.

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След браконьеров

Местные жители нашли по меньшей мере шесть трупов диких животных на стихийной свалке в Тузлах Одесской области. По мнению зоозащитников, их убили из ружей браконьеры, которые называют себя охотниками и продолжают этим заниматься, несмотря на официальный запрет. Активисты пишут, что вызвали полицию по факту нарушения законодательства, однако правоохранители ничем не помогли.

"Полицейские сказали, что вызов ложный, и поехали в село, где "случайно" в магазине встретились с браконьерами, поздоровались, пообщались как закадычные друзья и последние угостили правоохранителей кофе", — пишет Ирина Вихристюк.

Трупы диких животных в Тузлах. Фото: Ирина Выхристюк

Напомним, недавно мы писали о хищниках, которые нападают на домашний скот в Одесской области. А также о запрете на вылов раков.