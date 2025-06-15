ЗСУ знищують ППО Криму — готується етап деокупації

Система ППО в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові цілеспрямовано знищують російські системи ППО на тимчасово окупованому Кримському півострові. Це критичний етап перед деокупацією, який дозволяє нашій авіації діяти точніше.

Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Сергій Братчук, пояснив, що знищення ППО — це не просто тактичний крок, а стратегічна частина підготовки до деокупації. Українські військові проводять системну демілітаризацію, знищуючи зенітно-ракетні комплекси, які захищали небо для російської авіації.

"Це важливий етап деокупації Криму. Насамперед ми прибираємо системи ППО — щоб звільнити повітря для інших вогневих засобів, у тому числі авіаційних", — сказав речник.

Він зазначив, що системи "Панцир", "Бук" і "Імбір", які днями були знищені українськими розвідниками, прикривали не тільки Запорізьку область, але й Крим.

"Тепер небо для російської авіації менш безпечне — це 100%. Ці комплекси коштують десятки мільйонів доларів. Це не просто техніка — це стратегічні втрати. Можна сміливо ставити 13 балів із 12. Це неймовірна робота наших оборонців", — сказав Братчук.

Він також додав, що, російські ЗРК не лише прикривали окуповані території, а й створювали умови для безпечної роботи ворожої авіації. Таким чином, окупанти мали змогу літакам бити по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, американське видання CNN повідомляє про суттєве зростання повітряних атак Росії, і Одеса цього тижня стала однією з головних цілей. Також ми повідомляли, у ніч проти неділі, 15 червня, Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу.