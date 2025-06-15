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Головна Одеса Братчук розповів, як йде підготовка до деокупації Криму

Братчук розповів, як йде підготовка до деокупації Криму

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 16:22
ЗСУ знищують ППО Криму — готується етап деокупації
Система ППО в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Україна готується до деокупації Криму

Українські військові цілеспрямовано знищують російські системи ППО на тимчасово окупованому Кримському півострові. Це критичний етап перед деокупацією, який дозволяє нашій авіації діяти точніше. 

Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Україна готується до деокупації Криму

Сергій Братчук, пояснив, що знищення ППО — це не просто тактичний крок, а стратегічна частина підготовки до деокупації. Українські військові проводять системну демілітаризацію, знищуючи зенітно-ракетні комплекси, які захищали небо для російської авіації.

"Це важливий етап деокупації Криму. Насамперед ми прибираємо системи ППО — щоб звільнити повітря для інших вогневих засобів, у тому числі авіаційних", — сказав речник.

Він зазначив, що системи "Панцир", "Бук" і "Імбір", які днями були знищені українськими розвідниками, прикривали не тільки Запорізьку область, але й Крим.

"Тепер небо для російської авіації менш безпечне — це 100%. Ці комплекси коштують десятки мільйонів доларів. Це не просто техніка — це стратегічні втрати. Можна сміливо ставити 13 балів із 12. Це неймовірна робота наших оборонців", — сказав Братчук.

Він також додав, що, російські ЗРК не лише прикривали окуповані території, а й створювали умови для безпечної роботи ворожої авіації. Таким чином, окупанти мали змогу літакам бити по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, американське видання CNN повідомляє про суттєве зростання повітряних атак Росії, і Одеса цього тижня стала однією з головних цілей. Також ми повідомляли, у ніч проти неділі, 15 червня, Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси ППО Сергій Братчук
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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