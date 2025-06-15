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Главная Одесса Братчук рассказал, как идет подготовка к деоккупации Крыма

Братчук рассказал, как идет подготовка к деоккупации Крыма

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Дата публикации 15 июня 2025 16:22
ВСУ уничтожают ПВО Крыма - готовится этап деоккупации
Система ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Украина готовится к деоккупации Крыма

Украинские военные целенаправленно уничтожают российские системы ПВО на временно оккупированном Крымском полуострове. Это критический этап перед деоккупацией, который позволяет нашей авиации действовать точнее.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Украина готовится к деоккупации Крыма

Сергей Братчук, пояснил, что уничтожение ПВО — это не просто тактический шаг, а стратегическая часть подготовки к деоккупации. Украинские военные проводят системную демилитаризацию, уничтожая зенитно-ракетные комплексы, которые защищали небо для российской авиации.

"Это важный этап деоккупации Крыма. Прежде всего мы убираем системы ПВО — чтобы освободить воздух для других огневых средств, в том числе авиационных", — сказал спикер.

Он отметил, что системы "Панцирь", "Бук" и "Имбир", которые на днях были уничтожены украинскими разведчиками, прикрывали не только Запорожскую область, но и Крым.

"Теперь небо для российской авиации менее безопасное — это 100%. Эти комплексы стоят десятки миллионов долларов. Это не просто техника - это стратегические потери. Можно смело ставить 13 баллов из 12. Это невероятная работа наших защитников", — сказал Братчук.

Он также добавил, что российские ЗРК не только прикрывали оккупированные территории, но и создавали условия для безопасной работы вражеской авиации. Таким образом, оккупанты имели возможность самолетам бить по позициям ВСУ.

Напомним, американское издание CNN сообщает о существенном росте воздушных атак России, и Одесса на этой неделе стала одной из главных целей. Также мы сообщали, в ночь на воскресенье, 15 июня, Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, использовав 194 средства воздушного нападения.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО Сергей Братчук
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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