Провозив підроблені духи з Одещини до Молдови

Брендові духи з України до Молдови — канал перекрито
Чоловік 47 років намагався провезти партію підробних духів з Одещини до Молдови. Проте прикордонники сусідньої країни спіймали його на гарячому та вилучили весь контрафакт.
Про це повідомляє молдовська митниця.
Подробиці справи
За даними молдовських правоохоронців, громадянин України проїхав першу лінію кордону, однак під час проходження ним наступного митного контролю його мікроавтобус марки Mercedes Sprinter ретельно перевірили. У багажному відділенні автівки виявили коробки із підробними духами відомих марок, таких як Tom Ford, Dior, Chanel, Kilian та інші. Також в автомобілі знаходилося близько 10 коробок з взуттям відомих брендів та автомобільні запчастини.
Яке покарання загрожує
В чоловіка вилучили товари та відкрили на нього адміністративне провадження. Йому загрожує заборона на в'їзд в Молдову протягом 5 років та штраф у розмірі, який призначить місцевий суд.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів підірвати будинок. А також про те, що не можна ввозити в Молдову.
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