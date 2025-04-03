Провозив підроблені духи з Одещини до Молдови

Вилучені парфуми. Фото: Молдавська митниця

Чоловік 47 років намагався провезти партію підробних духів з Одещини до Молдови. Проте прикордонники сусідньої країни спіймали його на гарячому та вилучили весь контрафакт.

Про це повідомляє молдовська митниця.

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Подробиці справи

За даними молдовських правоохоронців, громадянин України проїхав першу лінію кордону, однак під час проходження ним наступного митного контролю його мікроавтобус марки Mercedes Sprinter ретельно перевірили. У багажному відділенні автівки виявили коробки із підробними духами відомих марок, таких як Tom Ford, Dior, Chanel, Kilian та інші. Також в автомобілі знаходилося близько 10 коробок з взуттям відомих брендів та автомобільні запчастини.

Речові докази. Фото: молдовська митниця

Вилучені духи. Фото: молдовська митниця

Коробки з духами. Фото: молдовська митниця

Яке покарання загрожує

В чоловіка вилучили товари та відкрили на нього адміністративне провадження. Йому загрожує заборона на в'їзд в Молдову протягом 5 років та штраф у розмірі, який призначить місцевий суд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів підірвати будинок. А також про те, що не можна ввозити в Молдову.