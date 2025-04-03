Провозил поддельные духи из Одесской области в Молдову

Брендовые духи из Украины в Молдову — канал перекрыт
Мужчина 47 лет пытался провезти партию поддельных духов из Одесской области в Молдову. Однако пограничники соседней страны поймали его с поличным и изъяли весь контрафакт.
Об этом сообщает молдавская таможня.
Подробности дела
По данным молдавских правоохранителей, гражданин Украины проехал первую линию границы, однако во время прохождения им следующего таможенного контроля его микроавтобус марки Mercedes Sprinter тщательно проверили. В багажном отделении автомобиля обнаружили коробки с поддельными духами известных марок, таких как Tom Ford, Dior, Chanel, Kilian и многими другими. Также в машине находилось около 10 коробок с обувью известных брендов.
Какое наказание грозит
У мужчины изъяли товары и открыли на него административное производство. Ему грозит запрет на въезд в Молдову в течение 5 лет и штраф в размере, который назначит местный суд.
Напомним, недавно мы писали о мужчине, который хотел взорвать дом. А также о том, что нельзя ввозить в Молдову.
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