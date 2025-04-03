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Брендовые духи из Украины в Молдову — канал перекрыт

3 апреля 2025 19:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Провозил поддельные духи из Одесской области в Молдову
Изъятые духи. Фото: Молдавская таможня
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Мужчина 47 лет пытался провезти партию поддельных духов из Одесской области в Молдову. Однако пограничники соседней страны поймали его с поличным и изъяли весь контрафакт.

Об этом сообщает молдавская таможня.

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Подробности дела

По данным молдавских правоохранителей, гражданин Украины проехал первую линию границы, однако во время прохождения им следующего таможенного контроля его микроавтобус марки Mercedes Sprinter тщательно проверили. В багажном отделении автомобиля обнаружили коробки с поддельными духами известных марок, таких как Tom Ford, Dior, Chanel, Kilian и многими другими. Также в машине находилось около 10 коробок с обувью известных брендов.

Поддельные духи из Одесчины в Молдову — задержали дельца - фото 1
Вещественные доказательства. Фото: молдавская таможня
Поддельные духи из Одесчины в Молдову — задержали дельца - фото 2
Изъятые духи. Фото: молдавская таможня
Поддельные духи из Одесчины в Молдову — задержали дельца - фото 3
Коробки с духами. Фото: молдавская таможня

Какое наказание грозит

У мужчины изъяли товары и открыли на него административное производство. Ему грозит запрет на въезд в Молдову в течение 5 лет и штраф в размере, который назначит местный суд.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который хотел взорвать дом. А также о том, что нельзя ввозить в Молдову.

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