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Бригади ДТЕК на Одещині переведені у посилений режим

20 липня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бригади ДТЕК на Одещині переведені у посилений режим
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За даними метеорологів, на Одещині очікується погіршення погоди. З метою забезпечення оперативного втручання у разі аварій, 206 бригад ДТЕК переведені в підвищений стан готовності, щоб негайно відновлювати електропостачання в домівки мешканців регіону.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.

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