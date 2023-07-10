Негода на Одещині знищила 500 гектарів посівів

Пшеничне поле. Фото: google

Негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.

Про це повідомив селищний голова Віктор Лобач.

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Одним з найбільш постраждалих об'єктів стала 18-метрова башта у селі Білка, яка забезпечувала велику частину села питною водою. Ця башта не витримала сили стихії і була повалена. Також серйозні пошкодження отримала адміністративна будівля Білчанського старостинського округу та інші об'єкти.

Повалена башта з водою. Фото: Віктор Лобач

Вітер відірвав частину даху. Фото: Віктор Лобач

Град та сильний дощ також завдали шкоди багатьом сільськогосподарським підприємствам громади. В результаті негоди було повністю знищено 289 гектарів соняшнику та 240 гектарів пшениці.

"Більшість інфраструктури будемо лагодити коштом бюджету громади. Велике прохання до власників всіх домогосподарств: треба страхувати своє майно. Людей з найнезахищеніших верств населення прошу звертатися в старостати й таким хоч частково будемо надавати допомогу на відновлення своїх садиб", — написав Віктор Лобач.

Нагадаємо, вчора в Одесі не вщухав сильний вітер, тому комунальники працювали у посиленому режимі. За добу у місті впало понад 20 дерев та великих гілок.

Зазначимо, після сильної негоди, яка накрила Одещину 7 липня, робочі бригади ДТЕК працювали безперервно, щоб повернути електропостачання в населених пунктах області. Протягом минулої доби вдалося відновити світло в 113 населених пунктах, що дало змогу 35 325 родинам повернутися до нормального життя.