Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Негода на Одещині знищила 500 гектарів посівів arrow

Негода на Одещині знищила 500 гектарів посівів

10 липня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Негода на Одещині знищила 500 гектарів посівів
Пшеничне поле. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.

Про це повідомив селищний голова Віктор Лобач.

Читайте також:

Одним з найбільш постраждалих об'єктів стала 18-метрова башта у селі Білка, яка забезпечувала велику частину села питною водою. Ця башта не витримала сили стихії і була повалена. Також серйозні пошкодження отримала адміністративна будівля Білчанського старостинського округу та інші об'єкти.

Повалена башта з водою. Фото: Віктор Лобач. 
Повалена башта з водою. Фото: Віктор Лобач
Вітер відірвав частину даху. Фото: Віктор Лобач

Град та сильний дощ також завдали шкоди багатьом сільськогосподарським підприємствам громади. В результаті негоди було повністю знищено 289 гектарів соняшнику та 240 гектарів пшениці.

"Більшість інфраструктури будемо лагодити коштом бюджету громади. Велике прохання до власників всіх домогосподарств: треба страхувати своє майно. Людей з найнезахищеніших верств населення прошу звертатися в старостати й таким хоч частково будемо надавати допомогу на відновлення своїх садиб", — написав Віктор Лобач. 

Нагадаємо, вчора в Одесі не вщухав сильний вітер, тому комунальники працювали у посиленому режимі. За добу у місті впало понад 20 дерев та великих гілок. 

Зазначимо, після сильної негоди, яка накрила Одещину 7 липня, робочі бригади ДТЕК працювали безперервно, щоб повернути електропостачання в населених пунктах області. Протягом минулої доби вдалося відновити світло в 113 населених пунктах, що дало змогу 35 325 родинам повернутися до нормального життя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз