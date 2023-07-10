Непогода в Одесской области уничтожила 500 гектаров посевов

Пшеничное поле. Фото: google

Непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.

Об этом сообщил поселковый председатель Виктор Лобач.

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Одним из наиболее пострадавших объектов стала 18-метровая башня в селе Белка, которая снабжала большую часть села питьевой водой. Эта башня не выдержала силы стихии и была свергнута. Также серьезные повреждения получили административное здание Белчанского старостинского округа и другие объекты.

Поваленная башня с водой. Фото: Виктор Лобач

Ветер оторвал часть крыши. Фото: Виктор Лобач

Град и сильный дождь также нанесли ущерб многим сельскохозяйственным предприятиям общины. В результате непогоды были полностью уничтожены 289 гектаров подсолнечника и 240 гектаров пшеницы.

"Большинство инфраструктуры будем чинить за счет бюджета общины. Большая просьба к владельцам всех домохозяйств: надо страховать свое имущество. Людей из самых незащищенных слоев населения прошу обращаться в старостаты, и таким хоть частично будем оказывать помощь на восстановление своих домов", — написал Виктор Лобач.

Напомним, вчера в Одессе не утихал сильный ветер, поэтому коммунальщики работали в усиленном режиме. За сутки в городе упали более 20 деревьев и больших веток.

Отметим, после сильной непогоды, накрывшей Одесчину 7 июля, рабочие бригады ДТЭК работали непрерывно, чтобы вернуть электроснабжение в населенных пунктах области. За прошедшие сутки удалось восстановить свет в 113 населенных пунктах, что позволило 35 325 семьям вернуться к нормальной жизни.