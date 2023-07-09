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До частини мешканців Одещини повернулося світло, — ДТЕК

9 липня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До мешканців Одещини поступово повертається світло
Лампочка, заживлена до мережі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Внаслідок негоди частина мешканців Одеської області тимчасово залишилася без електропостачання. Наразі світло повернулося в оселі 9,5 тисяч людей з 47 населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Станом на 9 липня без світла тимчасово залишаються 10 населених пунктів у Подільському районі. Роботи з відновлення тривають. На лініях працює 53 бригади, а це 122 фахівці та 54 одиниці техніки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, За даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.

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