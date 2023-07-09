К жителям Одесской области постепенно возвращается свет

Лампочка, заживленная в сеть. Фото: pixabay

В результате непогоды часть жителей Одесской области временно осталась без электроснабжения. В настоящее время свет вернулся в дом 9,5 тысяч человек из 47 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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На 9 июля без света временно остаются 10 населенных пунктов в Подольском районе. Работы по восстановлению продолжаются. На линиях работает 53 бригады, а это 122 специалиста и 54 единицы техники.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, по данным Укрэнерго, в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, людей призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.