Бригады ДТЭК в Одесской области переведены в усиленный режим

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

По данным метеорологов, в Одесской области ожидается ухудшение погоды. В целях обеспечения оперативного вмешательства в случае аварий, 206 бригад ДТЭК переведены в повышенное состояние готовности, чтобы немедленно восстанавливать электроснабжение в дома жителей региона.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.