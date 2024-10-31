В Одесі активіст пропонував відмазати від мобілізації

Поліцейський бере відбитки пальців у затриманого. Фото: поліція Одещини

Голова однієї з громадських організацій обіцяв зробити документи, які звільняють від мобілізації. Послуга коштувала 2,5 тис. доларів. Активісту загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Що пропонував активіст

За даними слідства, 22-річний одесит запропонував військовозобов'язаному вплинути на потрібних людей у ТЦК, щоби ті поставили відмітку про непридатність до служби. Клієнт попросив допомогти з цим ще й своєму другові. Згодом активіст телефоном почав вимагати гроші за обох. В іншому разі він погрожував посприяти у швидкій мобілізації.

Вилучені у затриманого мічені гроші. Фото: поліція Одещини

Що знайшли у затриманого

Голову громадської організації затримали одразу після отримання ним 5 тис. доларів. Крім того, у нього вилучили печатки ТЦК, порожні бланки тимчасових посвідчень військовозобов'язаного і ще майже 104 тис. грн. Походження цих грошей буде встановлювати слідство.

Вилучені у затриманого бланки тимчасових військових квитків. Фото: поліція Одещини

Активісту повідомили про підозру у зловживанні впливом. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Поки чоловік перебуває під вартою, але може вийти на волю, сплативши заставу у 757 тис. грн.

Поліцейські шукають людей, які могли скористатися послугами голови організації.

Нагадаємо, в Одесі судили працівника ТЦК, який вимагав гроші за невручення повістки. Також у місті затримали молодика — він розповідав знайомим, що буцімто має зв'язки і може за гроші "порішати" питання про уникнення мобілізації.