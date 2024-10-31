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Бронь за 2,5 тыс. долларов — в Одессе задержали активиста

31 октября 2024 10:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе активист предлагал отмазать от мобилизации
Полицейский берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Глава одной из общественных организаций обещал сделать документы, освобождающие от мобилизации. Услуга обошлась в 2,5 тыс. долларов. Активисту грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 31 октября.

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Что предлагал активист

По данным следствия, 22-летний одессит предложил военнообязанному повлиять на нужных людей в ТЦК, чтобы те поставили отметку о непригодности к службе. Клиент попросил помочь с этим еще и своему другу. Впоследствии активист по телефону потребовал деньги за обоих. В противном случае он угрожал посодействовать быстрой мобилизации.

Бронь за 2,5 тыс. долларов — в Одессе задержали активиста - фото 1
Изъяты у задержанного меченые деньги. Фото: полиция Одесчины

Что нашли у задержанного

Главу общественной организации задержали сразу после получения им 5 тыс. долларов. Кроме того, у него изъяли печати ТЦК, пустые бланки временных удостоверений военнообязанного и почти 104 тыс. грн. Происхождение этих денег будет устанавливать следствие.

Бронь за 2,5 тыс. долларов — в Одессе задержали активиста - фото 2
Изъяты у задержанного бланки временных военных билетов. Фото: полиция Одесчины

Активисту сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Если суд признает его виновным, ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Пока мужчина находится под стражей, но может выйти на свободу, уплатив залог в 757 тыс. грн.

Полицейские ищут людей, которые могли воспользоваться услугами главы организации.

Напомним, в Одессе судили работника ТЦК, требовавшего деньги за невручение повестки. Также в городе задержали молодого человека — он рассказывал знакомым, что якобы имеет связи и может за деньги "решать" вопрос об избежании мобилизации.

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