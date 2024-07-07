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Будемо зміцнювати флот разом — Зеленський в Одесі зустрівся з міністрами Нідерландів та Британії

7 липня 2024 21:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський заявив, що Нідерланди та Британія допоможуть зміцнити український флот
Президент України Володимир Зеленський поруч з новими міністрами Нідерландів. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українських моряків з Днем Військово-Морських сил Збройних сил України. Він також розповів, що сьогодні до Одеси прибули з візитом нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії.

Про це глава держави повідомив в традиційному вечірньому звернені у неділю, 7 липня.

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Президент заявив, що поінформував іноземних урядовців про ситуацію на полі бою, також вони разом заслухали доповідь командувача ВМС України Олексія Неїжпапи.

"Ми будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами — є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, я вдячний за готовність робити наступні кроки — зокрема по F-16", — заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що новопризначені міністр закордонних справ та міністр оборони Нідерландів здійснили перший закордонний візит саме в Україну.

"Сьогодні в Одесі під час зустрічі розповів про російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури цього міста. Важливо посилити українську протиповітряну оборону", — зазначив президент.

Він подякував Нідерландам за підтримку України з початку повномасштабної війни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских моряков с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в Одессе почтил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.

Володимир Зеленський Великобританія ЗСУ ВМС Україна президент

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