Зеленский заявил, что Нидерланды и Великобритания помогут укрепить украинский флот

Президент Украины Владимир Зеленский рядом с новыми министрами Нидерландов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских моряков с Днем Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Он также рассказал, что сегодня в Одессу прибыли с визитом новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии.

Об этом глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 7 июля.

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Президент заявил, что проинформировал иностранных чиновников о ситуации на поле боя, также они заслушали доклад командующего ВМС Украины Алексея Неежпапы.

"Мы будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами — есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги — в частности по F-16", — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что вновь назначенные министр иностранных дел и министр обороны Нидерландов совершили первый заграничный визит именно в Украину.

"Сегодня в Одессе во время встречи рассказал о российских обстрелах гражданской и критической инфраструктуры этого города. Важно усилить украинскую противовоздушную оборону", — отметил президент.

Он поблагодарил Нидерландов за поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских моряков с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в Одессе уважил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.