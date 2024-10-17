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Будинок на Одещині місяць жив без світла — проблему повністю не вирішили

17 жовтня 2024 09:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Будинок у Чорноморську місяць жив без світла
Будинок на Парковій, 48 у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У будинку на вулиці Парковій, 48 у Чорноморську з 24 вересня припинили електропостачання через борги, хоча люди стверджують, що справно сплачували рахунки. Наразі світло включили, але мешканці досі не можуть користуватися усіма побутовими приладами. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Постачання електроенергії припинили через понад 4 млн грн боргу. Таку суму будинок винен "ДТЕК. Одеським електромережам". Втім, мешканці переконують, що оплачували комуналку вчасно. Натомість керуюча компанія ДП "Моноліт-Сервіс" не використовувала кошти за цільовим призначенням.

Будинок на Одещині місяць жив без світла — проблему повністю не вирішили - фото 1
Мешканці підключаються до генераторів. Фото: Новини.LIVE

"У будинку проживають люди, що відносяться до вразливих категорій населення — багатодітні родини, родини з новонародженими дітьми, інваліди, пенсіонери, родини військовослужбовців, ВПО з окупованих територій та зон бойових дій Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей. Під час воєнного стану, з наближенням холодів, люди залишаються без постачання електроенергії та, відповідно, опалення електричними газовими котлами", — говорять мешканці.

Будинок на Одещині місяць жив без світла — проблему повністю не вирішили - фото 2
Мешканці підключаються до генераторів. Фото: Новини.LIVE

Світло дали, але є нюанс

Жильці розповіли Новини.LIVE, що світло їм, нарешті, дали, але не постачальник, а міське управління ЖКГ. 

"Підключили нас через інший будинок, через інший трансформатор пів будинку, і через інший трансформатор ще пів будинку. Тобто, ми не можемо повноцінно включати, наприклад, одночасно пральну машинку і бойлер, бо йде велике перенавантаження на лінію", — говорить один з мешканців.

Водночас, "ДТЕК. Одеські електромережі" відмовляються укладати прямі договори з користувачами, мотивуючи це тим, що у них лічильники у квартирах, а не на сходових клітках. Люди бояться, що за такої ситуації взимку можуть знову лишитися без електрики.

Що говорить влада

Люди зверталися до міської влади, Одеської ОВА, місцевих депутатів, на урядові гарячі лінії та в інші інстанції. У мерії  пообіцяли розгорнути для мешканців будинку пункт незламності й звернутися до ООЕК та "ДТЕК. Одеські електромережі" з проханням відновити електропостачання.

У поліції на запит журналістів Новини.LIVE відповіли, що розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків працівниками "Моноліт-Сервіс" через несумлінне до них ставлення.  

Будинок на Одещині місяць жив без світла — проблему повністю не вирішили - фото 3
Відповідь поліції. Фото: Новини.LIVE

"Санкція частини 3 статті 367 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 тис. грн до 85 тис. грн — Новини.LIVE) або без такого", — зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі мешканці вулиці Кустанайської скаржаться, що їхні домівки підтоплюють каналізаційні стоки.

Також в Одесі на вулиці Софіївській консервують будинок, який цього літа пережив дві руйнівні пожежі.

Одеса борги Новини Одеси відключення світла світло

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