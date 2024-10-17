Дом в Черноморске месяц жил без света

Дом на Парковой, 48 в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

В доме по улице Парковой, 48 в Черноморске с 24 сентября прекратили электроснабжение из-за долгов, хотя люди утверждают, что исправно платили счета. Свет включили, но жители до сих пор не могут пользоваться всеми бытовыми приборами.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Чужой долг

Поставки электроэнергии прекратили из-за более 4 млн грн долга. Такую сумму здание должно "ДТЭК. Одесским электросетям". Впрочем, жители утверждают, что оплачивали коммуналку вовремя. В то же время управляющая компания ГП "Монолит-Сервис" не использовала средства по целевому назначению.

Жители подключаются к генераторам. Фото: Новини.LIVE

"В доме проживают люди, относящиеся к уязвимым категориям населения —многодетные семьи, семьи с новорожденными детьми, инвалиды, пенсионеры, семьи военнослужащих, ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской областей. Во время военного положения, с приближением холодов люди остаются без поставки электроэнергии и, соответственно, отопления электрическими газовыми котлами», — говорят жители.

Жители подключаются к генераторам. Фото: Новини.LIVE

Свет дали, но есть нюанс

Жильцы рассказали Новини.LIVE, что свет им, наконец, дали, но не поставщик, а городское управление ЖКХ.

"Подключили нас через другой дом, через другой трансформатор пол дома, и через другой трансформатор еще пол дома. То есть мы не можем полноценно включать, например, одновременно стиральную машинку и бойлер, потому что идет большая перегрузка на линию", — говорит один из жильцов.

В то же время "ДТЭК. Одесские электросети" отказываются заключать прямые договоры с пользователями, мотивируя это тем, что у них счетчики в квартирах, а не на лестничных клетках. Люди боятся, что при такой ситуации зимой могут снова остаться без электричества.

Что говорит власть

Люди обращались к городским властям, Одесской ОВА, местным депутатам, на правительственные горячие линии и в другие инстанции. В мэрии пообещали развернуть для жильцов дома пункт несокрушимости и обратиться в ООЭК и "ДТЭК. Одесские электросети" с просьбой возобновить электроснабжение.

В полиции на запрос журналистов Новини.LIVE ответили, что начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками "Монолит-Сервис" из-за недобросовестного отношения к ним.

Ответ полиции. Фото: Новини.LIVE

"Санкция части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн — Новости.LIVE) или без такого", — отметили правоохранители.

Напомним, в Одессе жители улицы Кустанайской жалуются, что их дома подтапливают канализационные стоки.

Также в Одессе на улице Софиевской консервируют дом, который этим летом пережил два разрушительных пожара.