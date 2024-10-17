Дом в Черноморске месяц жил без света

Дом в Одесской области месяц жил без света — проблему полностью не решили
В доме по улице Парковой, 48 в Черноморске с 24 сентября прекратили электроснабжение из-за долгов, хотя люди утверждают, что исправно платили счета. Свет включили, но жители до сих пор не могут пользоваться всеми бытовыми приборами.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Чужой долг
Поставки электроэнергии прекратили из-за более 4 млн грн долга. Такую сумму здание должно "ДТЭК. Одесским электросетям". Впрочем, жители утверждают, что оплачивали коммуналку вовремя. В то же время управляющая компания ГП "Монолит-Сервис" не использовала средства по целевому назначению.
"В доме проживают люди, относящиеся к уязвимым категориям населения —многодетные семьи, семьи с новорожденными детьми, инвалиды, пенсионеры, семьи военнослужащих, ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской областей. Во время военного положения, с приближением холодов люди остаются без поставки электроэнергии и, соответственно, отопления электрическими газовыми котлами», — говорят жители.
Свет дали, но есть нюанс
Жильцы рассказали Новини.LIVE, что свет им, наконец, дали, но не поставщик, а городское управление ЖКХ.
"Подключили нас через другой дом, через другой трансформатор пол дома, и через другой трансформатор еще пол дома. То есть мы не можем полноценно включать, например, одновременно стиральную машинку и бойлер, потому что идет большая перегрузка на линию", — говорит один из жильцов.
В то же время "ДТЭК. Одесские электросети" отказываются заключать прямые договоры с пользователями, мотивируя это тем, что у них счетчики в квартирах, а не на лестничных клетках. Люди боятся, что при такой ситуации зимой могут снова остаться без электричества.
Что говорит власть
Люди обращались к городским властям, Одесской ОВА, местным депутатам, на правительственные горячие линии и в другие инстанции. В мэрии пообещали развернуть для жильцов дома пункт несокрушимости и обратиться в ООЭК и "ДТЭК. Одесские электросети" с просьбой возобновить электроснабжение.
В полиции на запрос журналистов Новини.LIVE ответили, что начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками "Монолит-Сервис" из-за недобросовестного отношения к ним.
"Санкция части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн — Новости.LIVE) или без такого", — отметили правоохранители.
Напомним, в Одессе жители улицы Кустанайской жалуются, что их дома подтапливают канализационные стоки.
Также в Одессе на улице Софиевской консервируют дом, который этим летом пережил два разрушительных пожара.
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