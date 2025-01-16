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Будинок за 1 млн дол. — в Одесі виставили на продаж елітне житло

16 січня 2025 10:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають будинок за мільйон доларів — який вигляд має, фото
В Одесі продають будинок за мільйон доларів. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У котеджному селищі Совіньон-3 виставили на продаж новий будинок з ремонтом у класичному стилі. Загальна площа житла — 530 кв. м на ділянці у 14,5 соток. Коштує дім 1,1 млн доларів, але можливий торг.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення рієлтора у TikTok.

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Продается новый дом с ремонтом в классическом стиле коттеджном поселке " Совиньон-3". Закрытая, охраняемая, территория. Море в шаговой доступности Дом построен по индивидуальному проекту. В доме два этажа+крепкий подвал. На первом этаже: просторная кухня-студия, спальня со своим санузлом и гардеробной, зимний сад. На втором этаже: три просторные спальни(из каждой выход на балкон), зал и ванная комната. Гараж на два авто. Котельная, газовый котел, накопительный бак. Ландшафтный дизайн, зона барбекю, прудик. Летний домик. Подробности по телефону. Торг на месте.

♬ оригинальный звук - Риелтор Виктор Николаев

Що пропонують

Будинок збудований за індивідуальним проєктом. У ньому два поверхи та підвал. На першому поверсі розташовані кухня-студія спальня зі своїм санвузлом та гардеробною, а також зимовий сад. На другому — три просторі спальні (кожна з балконом), зала та ванна кімната. Є котельня, газовий котел і накопичувальний бак.

В Одесі продають будинок за мільйон доларів - фото 1
В Одесі продають будинок за мільйон доларів. Фото: скриншот

Територія закрита й охороняється, на ній — гараж на дві машини, літній будиночок, зона барбекю і невеликий ставок. Будинок розташований неподалік від моря.

В Одесі продають будинок за мільйон доларів - фото 2
В Одесі продають будинок за мільйон доларів. Фото: скриншот

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Раніше ми розповідали, скільки коштує придбати і зняти житло в Одесі у січні. Порівняно з минулим роком оренда подорожчала на 14% за пів року, а первинка зросла в ціні на 3%. Найдоступніші квартири — у Пересипському районі.   

Також ми повідомляли, що за прогнозами спеціалістів протягом року вартість житла на первинці та на вторинці в Одесі продовжуватиме залишатися досить високою. Натомість попит очікують досить низький.

 

Одеса житло Новини Одеси будинок купити квартиру

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