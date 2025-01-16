В Одессе продают дом за миллион долларов — как выглядит дом, фото

В Одессе продают дом за миллион долларов. Фото: скриншот

В коттеджном поселке Совиньон-3 выставили на продажу новый дом с ремонтом в классическом стиле. Общая площадь жилья — 530 кв. м на участке в 14,5 соток. Стоит дом 1,1 млн долларов, но возможен торг.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления риелтора в TikTok.

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@realtor_viktor_nikolaev Продается новый дом с ремонтом в классическом стиле в коттеджном поселке " Совиньон-3". Закрытая, охраняемая, территория. Море в шаговой доступности Дом построен по индивидуальному проекту. В доме два этажа+крепкий подвал. На первом этаже: просторная кухня-студия, спальня со своим санузлом и гардеробной, зимний сад. На втором этаже: три просторные спальни(из каждой выход на балкон), зал и ванная комната. Гараж на два авто. Котельная, газовый котел, накопительный бак. Ландшафтный дизайн, зона барбекю, прудик. Летний домик. Подробности по телефону. Торг на месте. ♬ оригинальный звук - Риэлтор Виктор Николаев

Что предлагают

Дом построен по индивидуальному проекту. В нем два этажа и подвал. На первом этаже расположены кухня-студия спальня со своим санузлом и гардеробной, а также зимний сад. На втором — три просторные спальни (каждая с балконом), зал и ванная комната. Есть котельная, газовый котел и накопительный бак.

В Одессе продают дом за миллион долларов. Фото: скриншот

Территория закрытая и охраняемая, на ней — гараж на две машины, летний домик, зона барбекю и небольшой пруд. Дом расположен неподалеку от моря.

В Одессе продают дом за миллион долларов. Фото: скриншот

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