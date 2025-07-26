Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Будівництво бойових кораблів для ЗСУ —Неїжпапа розкрив деталі

Будівництво бойових кораблів для ЗСУ —Неїжпапа розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:54
Україна будує військові кораблі для зміцнення флоту: що відомо
Проєкт Sigma-10514, який належить до класу фрегатів. Фото ілюстративне: defence

Військово-морські сили України мають амбітні плани — і вже переходять від слів до справ. У країні реалізується стратегія морської безпеки, і будівництво кораблів у майбутньому цілком реальність.

Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Реклама
Читайте також:

Будівництво військових кораблів

За його словами, будівництво військових кораблів — не лише стратегічне завдання, а й глибокий інженерний процес. Для створення повноцінного флоту потрібно чимало ресурсів, але Україна вже має чіткий орієнтир — стратегію морської безпеки, затверджену президентом у 2023 році.

"Щоб будувати кораблі, треба багато засобів. Це складна інженерна споруда. Але в нас уже є документ — стратегія морської безпеки. І ми починаємо її втілювати", — наголосив Неїжпапа.

Корвети для України

Він також поділився особистими емоціями від участі у створенні першого українського бойового корабля класу "Корвет".

"Я відчув неймовірну гордість. Спочатку ми заклали його, потім разом з першою леді спустили на воду, а згодом побачили вже готовим. Такого щастя в мене ще не було", — розповів командувач.

На його переконання, Україна має всі шанси стати сильною морською державою в Європі, здатною захищати свої води та проєктувати силу на морі.

"Перспектива в наших ВМС дуже потужна. І вона вже здійснюється", — додав Неїжпапа.

Зазначимо, Україна отримає два корвети турецького виробництва типу "Ada": "Гетьман Іван Мазепа" та "Гетьман Іван Виговський". Перший вже вийшов на ходові випробування, а другий, був спущений на воду в Стамбулі. Обидва корвети будуються на турецькій корабельні RMK Marine, у рамках контракту між Міністерством оборони України та турецькими компаніями. 

Нагадаємо, Росія так і не спромоглася побудувати жодного власного авіаносця. Єдиний подібний корабель — це "Адмірал Кузнєцов", який вона вкрала в України ще у 1991 році. Також ми писали, що Україні вдалося змусити РФ боятися виводити свої кораблі в акваторію та зменшити корабельно-катерний склад противника. 

Одеса ЗСУ ВМС Чорне море корабель Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації