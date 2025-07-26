Україна будує військові кораблі для зміцнення флоту: що відомо

Проєкт Sigma-10514, який належить до класу фрегатів. Фото ілюстративне: defence

Військово-морські сили України мають амбітні плани — і вже переходять від слів до справ. У країні реалізується стратегія морської безпеки, і будівництво кораблів у майбутньому цілком реальність.

Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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Будівництво військових кораблів

За його словами, будівництво військових кораблів — не лише стратегічне завдання, а й глибокий інженерний процес. Для створення повноцінного флоту потрібно чимало ресурсів, але Україна вже має чіткий орієнтир — стратегію морської безпеки, затверджену президентом у 2023 році.

"Щоб будувати кораблі, треба багато засобів. Це складна інженерна споруда. Але в нас уже є документ — стратегія морської безпеки. І ми починаємо її втілювати", — наголосив Неїжпапа.

Корвети для України

Він також поділився особистими емоціями від участі у створенні першого українського бойового корабля класу "Корвет".

"Я відчув неймовірну гордість. Спочатку ми заклали його, потім разом з першою леді спустили на воду, а згодом побачили вже готовим. Такого щастя в мене ще не було", — розповів командувач.

На його переконання, Україна має всі шанси стати сильною морською державою в Європі, здатною захищати свої води та проєктувати силу на морі.

"Перспектива в наших ВМС дуже потужна. І вона вже здійснюється", — додав Неїжпапа.

Зазначимо, Україна отримає два корвети турецького виробництва типу "Ada": "Гетьман Іван Мазепа" та "Гетьман Іван Виговський". Перший вже вийшов на ходові випробування, а другий, був спущений на воду в Стамбулі. Обидва корвети будуються на турецькій корабельні RMK Marine, у рамках контракту між Міністерством оборони України та турецькими компаніями.

Нагадаємо, Росія так і не спромоглася побудувати жодного власного авіаносця. Єдиний подібний корабель — це "Адмірал Кузнєцов", який вона вкрала в України ще у 1991 році. Також ми писали, що Україні вдалося змусити РФ боятися виводити свої кораблі в акваторію та зменшити корабельно-катерний склад противника.