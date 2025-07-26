Украина строит военные корабли для укрепления флота: что известно

Проект Sigma-10514, который относится к классу фрегатов. Фото иллюстративное: defence

Военно-морские силы Украины имеют амбициозные планы - и уже переходят от слов к делу. В стране реализуется стратегия морской безопасности, и строительство кораблей в будущем вполне реальность.

Об этом рассказал командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

Реклама

Читайте также:

Строительство военных кораблей

По его словам, строительство военных кораблей — не только стратегическая задача, но и глубокий инженерный процесс. Для создания полноценного флота нужно немало ресурсов, но Украина уже имеет четкий ориентир — стратегию морской безопасности, утвержденную президентом в 2023 году.

"Чтобы строить корабли, надо много средств. Это сложное инженерное сооружение. Но у нас уже есть документ — стратегия морской безопасности. И мы начинаем ее воплощать",— подчеркнул Неижпапа.

Корветы для Украины

Он также поделился личными эмоциями от участия в создании первого украинского боевого корабля класса "Корвет".

"Я почувствовал невероятную гордость. Сначала мы заложили его, потом вместе с первой леди спустили на воду, а потом увидели уже готовым. Такого счастья у меня еще не было", — рассказал командующий.

По его убеждению, Украина имеет все шансы стать сильной морской державой в Европе, способной защищать свои воды и проектировать силу на море.

"Перспектива у наших ВМС очень мощная. И она уже осуществляется", — добавил Неижпапа.

Отметим, Украина получит два корвета турецкого производства типа "Ada": "Гетман Иван Мазепа" и "Гетман Иван Выговский". Первый уже вышел на ходовые испытания, а второй, был спущен на воду в Стамбуле. Оба корвета строятся на турецкой верфи RMK Marine, в рамках контракта между Министерством обороны Украины и турецкими компаниями.

Напомним, Россия так и не смогла построить ни одного собственного авианосца. Единственный подобный корабль — это "Адмирал Кузнецов", который она украла у Украины еще в 1991 году. Также мы писали, что Украине удалось заставить РФ бояться выводить свои корабли в акваторию и уменьшить корабельно-катерный состав противника.