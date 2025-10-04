Метро в Одесі — головні перешкоди будівництва

Люди на станції метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Будівництво метро в Одесі залишається складним і дорогим завданням. Специфіка розташування міста, катакомби та нестійкі породи створюють серйозні бар’єри. Прокладання ліній можливе лише на великій глибині та потребуватиме сучасних технологій.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів геолог Сергій Кадурін.

Проблеми будівництва

Геолог розповів, що Одеса витягнута вздовж моря, тому віддалені райони, зокрема Таїрова та селище Котовського, залишаються відокремленими від центру. Саме метро могло б вирішити проблему сполучення, однак складна геологія міста робить проєкт надзвичайно дорогим.

"Розташування Одеси таке, що спальні райони доволі сильно відокремлені від центральної частини. Це створює потребу в метро, але водночас і серйозні труднощі", — пояснює Сергій Кадурін.

Однією з головних перешкод є катакомби, які проходять під Одесою на глибині 20–30 метрів. Це змушує закладати метро значно глибше, перетинаючи складні й нестійкі породи. Особливо проблемним є район Пересипу, де замість вапняків залягають давні річкові та лиманні відклади.

"Тут довелося б будувати тунелі нижче рівня моря, у мейотичних глинах. А це найскладніші умови з точки зору геології", — додає Кадурін.

За його словами, будівництво на такій глибині потребуватиме систем водозахисту, герметизації та колосальних фінансових ресурсів. Тому реалізація метро в Одесі наразі залишається радше довгостроковою перспективою.

