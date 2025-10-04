Видео
Главная Одесса Строительство метро в Одессе — какие основные препятствия

Строительство метро в Одессе — какие основные препятствия

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:52
Метро в Одессе - главные препятствия строительства
Люди на станции метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Строительство метро в Одессе остается сложной и дорогостоящей задачей. Специфика расположения города, катакомбы и неустойчивые породы создают серьезные барьеры. Прокладка линий возможна только на большой глубине и потребует современных технологий.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал геолог Сергей Кадурин.

Проблемы строительства

Геолог рассказал, что Одесса вытянута вдоль моря, поэтому отдаленные районы, в частности Таирова и поселок Котовского, остаются отделенными от центра. Именно метро могло бы решить проблему сообщения, однако сложная геология города делает проект чрезвычайно дорогим.

"Расположение Одессы таково, что спальные районы довольно сильно отделены от центральной части. Это создает потребность в метро, но одновременно и серьезные трудности", — объясняет Сергей Кадурин.

Одним из главных препятствий являются катакомбы, которые проходят под Одессой на глубине 20-30 метров. Это заставляет закладывать метро значительно глубже, пересекая сложные и неустойчивые породы. Особенно проблемным является район Пересыпи, где вместо известняков залегают древние речные и лиманные отложения.

"Здесь пришлось бы строить тоннели ниже уровня моря, в мейотических глинах. А это самые сложные условия с точки зрения геологии", — добавляет Кадурин.

По его словам, строительство на такой глубине потребует систем водозащиты, герметизации и колоссальных финансовых ресурсов. Поэтому реализация метро в Одессе пока остается скорее долгосрочной перспективой.

Напомним, Новини.LIVE показали, каким метро в Одессе видит ИИ. А также, мы спросили у одесситов, что они думают о строительстве метро.

Одесса метро Одесская область строительство Новости Одессы метрополитен станции метро
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
