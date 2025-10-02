Метро в Одессе - как его видит искусственный интеллект

Вход в метро Одессы по версии ИИ. Фото: Gemini

В Одессе давно ходят разговоры о создании метро. Однако реализовать проект до сих пор не могут. Искусственный интеллект "нарисовал", каким мог бы быть метрополитен. Визуализации показывают, насколько разными могут быть его образы — от классических монументальных станций до футуристических фантазий.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как мог бы выглядеть Одесский метрополитен.

Морской стиль и классика подземки

На первых изображениях можно увидеть входы и станции, где повсюду прослеживается морская тематика — якорь, трезубец, мозаики с кораблями и мифическими персонажами. Станции выглядят просторными и роскошными: с арочными потолками, люстрами, колоннами и мраморной отделкой. Все напоминает традиционный стиль метростроения, но с "одесским акцентом".

На первом фото показан вход с надписью "Одесский метрополитен", выполненный в стиле вокзала с морскими символами. Здание выглядит монументальным и напоминает о морском характере города.

Вход в метро, фото: Gemini

Второе фото демонстрирует станцию с мозаиками на морскую тематику, арочными потолками и эскалаторами. Атмосфера напоминает величественные залы подземных дворцов.

Лестница, ведущая к станции, Фото: Gemini

На третьем фото видно просторный зал с люстрами и колоннами, где на платформе стоит поезд и много пассажиров. Выглядит так, будто метро давно работает и является частью повседневной жизни одесситов.

Станция метро, фото: Gemini

Европейский масштаб и дворцовая архитектура

Другая серия изображений напоминает вокзалы или даже дворцы. Вход в стекле и камне, с широкими лестницами и статуями, а внутри — огромные залы с люстрами, мозаиками и эскалаторами. На платформах стоят синие вагоны метро, а повсюду есть надписи "Одесский метрополитен". Это видение выглядит как сочетание европейской классики с украинской символикой.

На первом фото видно величественное современное сооружение со стеклянным фасадом и гербом Украины над входом. Вход напоминает европейские столичные вокзалы.

Вход в метро возле моря, фото: Gemini

Второе фото изображает подземную станцию с классическим оформлением, синими вагонами и мозаиками на стенах. Ощущение, что это метро построили еще несколько десятилетий назад.

Станция в Европейском стиле, фото: Gemini

На третьем фото показан парадный зал с большими эскалаторами, арочными потолками и колоннами. Он выглядит настолько роскошным, что больше похож на музей, чем на транспортный узел.

Изысканные эскалаторы и лестницы, фото: Gemini

Метро из будущего

Третья группа изображений переносит Одессу в будущее. Здесь вход в метро украшен трезубцем и якорьком, а вокруг — футуристические башни, море и даже летающие объекты. Внутри станции царят неон, голограммы, стекло и металл. Пол подсвечивается, стены покрыты цифровыми рисунками, а информация подается на электронных панелях. Это выглядит как научная фантастика, представляющая Одессу через десятки лет.

На первом фото видим футуристический вход в метро с большими башнями, трезубцем и круизным лайнером на заднем плане. Картина напоминает кадр из фантастического фильма.

Вход в метро будущего, фото: Gemini

Второе фото показывает интерьер с неоновой подсветкой, стеклянными поверхностями и современными эскалаторами. Такое метро больше похоже на космический терминал.

Эскалатор будущего, фото: Gemini

На третьем фото представлена подземная станция с цифровыми рисунками на потолке, синими поездами и голографическими эффектами. Впечатление такое, что это не общественный транспорт, а технологическое чудо.

Станция метро в будущем. Фото: Gemini

