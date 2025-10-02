Метро в Одесі — як його бачить штучний інтелект

Вхід у метро Одеси за версією ШІ. Фото: Gemini

В Одесі давно ходять розмови про створення метро. Однак реалізувати проєкт й досі не можуть. Штучний інтелект "намалював", яким міг би бути метрополітен. Візуалізації показують, наскільки різними можуть стати його образи — від класичних монументальних станцій до футуристичних фантазій.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський метрополітен.

Морський стиль і класика підземки

На перших зображеннях можна побачити входи та станції, де всюди простежується морська тематика — якір, тризуб, мозаїки із кораблями та міфічними персонажами. Станції виглядають просторими й розкішними: з арочними стелями, люстрами, колонами та мармуровим оздобленням. Все нагадує традиційний стиль метробудування, але з "одеським акцентом".

На першому фото показано вхід із написом "Одеський метрополітен", виконаний у стилі вокзалу з морськими символами. Будівля виглядає монументальною і нагадує про морський характер міста.

Вхід у метро. Фото: Gemini

Друге фото демонструє станцію з мозаїками на морську тематику, арковими стелями та ескалаторами. Атмосфера нагадує величні зали підземних палаців.

Сходи, що ведуть до станції. Фото: Gemini

На третьому фото видно просторий зал із люстрами та колонами, де на платформі стоїть поїзд і багато пасажирів. Виглядає так, ніби метро давно працює і є частиною повсякденного життя одеситів.

Станція метро. Фото: Gemini

Європейський масштаб і палацова архітектура

Інша серія зображень нагадує вокзали або навіть палаци. Вхід у склі та камені, з широкими сходами і статуями, а всередині — величезні зали з люстрами, мозаїками та ескалаторами. На платформах стоять сині вагони метро, а всюди є написи "Одеський метрополітен". Це бачення виглядає як поєднання європейської класики з українською символікою.

На першому фото видно величну сучасну споруду зі скляним фасадом і гербом України над входом. Вхід нагадує європейські столичні вокзали.

Вхід у метро біля моря. Фото: Gemini

Друге фото зображає підземну станцію з класичним оформленням, синіми вагонами та мозаїками на стінах. Відчуття, що це метро збудували ще кілька десятиліть тому.

Станція у Європейському стилі. Фото: Gemini

На третьому фото показано парадний зал із великими ескалаторами, арковими стелями та колоннами. Він виглядає настільки розкішним, що більше схожий на музей, ніж на транспортний вузол.

Вишукані ескалатори та сходи. Фото: Gemini

Метро з майбутнього

Третя група зображень переносить Одесу в майбутнє. Тут вхід до метро прикрашений тризубом і якірцем, а довкола — футуристичні вежі, море й навіть літаючі об’єкти. Усередині станції панують неон, голограми, скло й метал. Підлога підсвічується, стіни вкриті цифровими малюнками, а інформація подається на електронних панелях. Це виглядає як наукова фантастика, що уявляє Одесу через десятки років.

На першому фото бачимо футуристичний вхід до метро з великими вежами, тризубом та круїзним лайнером на задньому плані. Картина нагадує кадр із фантастичного фільму.

Вхід у метро майбутнього. Фото: Gemini

Друге фото показує інтер’єр із неоновим підсвічуванням, скляними поверхнями та сучасними ескалаторами. Таке метро більше схоже на космічний термінал.

Ескалатор майбутнього. Фото: Gemini

На третьому фото представлена підземна станція з цифровими малюнками на стелі, синіми поїздами та голографічними ефектами. Враження таке, що це не громадський транспорт, а технологічне диво.

Станція метро в майбутньому. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким ШІ бачить у майбутньому знищений морвокзал в Одесі. А також ми писали, наскільки реально відкрити метро в Одесі.