Одеське метро — яким воно може бути за версією ШІ

Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:33
Метро в Одесі — як його бачить штучний інтелект
Вхід у метро Одеси за версією ШІ. Фото: Gemini

В Одесі давно ходять розмови про створення метро. Однак реалізувати проєкт й досі не можуть. Штучний інтелект "намалював", яким міг би бути метрополітен. Візуалізації показують, наскільки різними можуть стати його образи — від класичних монументальних станцій до футуристичних фантазій.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський метрополітен.

Читайте також:

Морський стиль і класика підземки

На перших зображеннях можна побачити входи та станції, де всюди простежується морська тематика — якір, тризуб, мозаїки із кораблями та міфічними персонажами. Станції виглядають просторими й розкішними: з арочними стелями, люстрами, колонами та мармуровим оздобленням. Все нагадує традиційний стиль метробудування, але з "одеським акцентом".

На першому фото показано вхід із написом "Одеський метрополітен", виконаний у стилі вокзалу з морськими символами. Будівля виглядає монументальною і нагадує про морський характер міста.

Метро в Одесі очима ШІ
Вхід у метро. Фото: Gemini

Друге фото демонструє станцію з мозаїками на морську тематику, арковими стелями та ескалаторами. Атмосфера нагадує величні зали підземних палаців.

Метро в Одесі очима ШІ
Сходи, що ведуть до станції. Фото: Gemini

На третьому фото видно просторий зал із люстрами та колонами, де на платформі стоїть поїзд і багато пасажирів. Виглядає так, ніби метро давно працює і є частиною повсякденного життя одеситів.

Метро в Одесі очима ШІ
Станція метро. Фото: Gemini

Європейський масштаб і палацова архітектура

Інша серія зображень нагадує вокзали або навіть палаци. Вхід у склі та камені, з широкими сходами і статуями, а всередині — величезні зали з люстрами, мозаїками та ескалаторами. На платформах стоять сині вагони метро, а всюди є написи "Одеський метрополітен". Це бачення виглядає як поєднання європейської класики з українською символікою.

На першому фото видно величну сучасну споруду зі скляним фасадом і гербом України над входом. Вхід нагадує європейські столичні вокзали.

Метро в Одесі очима ШІ
Вхід у метро біля моря. Фото: Gemini

Друге фото зображає підземну станцію з класичним оформленням, синіми вагонами та мозаїками на стінах. Відчуття, що це метро збудували ще кілька десятиліть тому.

Метро в Одесі очима ШІ
Станція у Європейському стилі. Фото: Gemini

На третьому фото показано парадний зал із великими ескалаторами, арковими стелями та колоннами. Він виглядає настільки розкішним, що більше схожий на музей, ніж на транспортний вузол.

Метро в Одесі очима ШІ
Вишукані ескалатори та сходи. Фото: Gemini

Метро з майбутнього

Третя група зображень переносить Одесу в майбутнє. Тут вхід до метро прикрашений тризубом і якірцем, а довкола — футуристичні вежі, море й навіть літаючі об’єкти. Усередині станції панують неон, голограми, скло й метал. Підлога підсвічується, стіни вкриті цифровими малюнками, а інформація подається на електронних панелях. Це виглядає як наукова фантастика, що уявляє Одесу через десятки років.

На першому фото бачимо футуристичний вхід до метро з великими вежами, тризубом та круїзним лайнером на задньому плані. Картина нагадує кадр із фантастичного фільму.

Метро в Одесі очима ШІ
Вхід у метро майбутнього. Фото: Gemini

Друге фото показує інтер’єр із неоновим підсвічуванням, скляними поверхнями та сучасними ескалаторами. Таке метро більше схоже на космічний термінал.

Метро в Одесі очима ШІ
Ескалатор майбутнього. Фото: Gemini

На третьому фото представлена підземна станція з цифровими малюнками на стелі, синіми поїздами та голографічними ефектами. Враження таке, що це не громадський транспорт, а технологічне диво.

Метро в Одесі очима ШІ
Станція метро в майбутньому. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким ШІ бачить у майбутньому знищений морвокзал в Одесі. А також ми писали, наскільки реально відкрити метро в Одесі.

Одеса метро Одеська область Новини Одеси штучний інтелект метрополітен
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
