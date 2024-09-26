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Будьте обережні — завтра в Одесі очікується погіршення погоди

26 вересня 2024 16:45
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 27 вересня
Дівчата йдуть по вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 27 вересня, в Одесі обіцяють сильний вітер. Синоптики попереджають про І (жовтий) рівень небезпеки і помірне хвилювання моря.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів

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Погода в Одесі 27 вересня

  • Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
  • Вітер південний, 12 — 14 м/с;
  • Температура вночі 17 — 19°С, вдень 23 — 25°С;
  • Температура морської води 20 — 21°С.
Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня - фото 1
Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 27 вересня

  • Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман;
  • Вітер південний, 9 — 14 м/с;
  • Температура вночі 14 — 19°С, вдень 23 — 28°С;
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200 — 500 м.
Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині дика тварина вдерлася до квартири. Рятувати її довелося співробітникам ДСНС. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

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