Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 27 вересня

Будьте обережні — завтра в Одесі очікується погіршення погоди
26 вересня 2024 16:45
Дівчата йдуть по вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE
У п'ятницю, 27 вересня, в Одесі обіцяють сильний вітер. Синоптики попереджають про І (жовтий) рівень небезпеки і помірне хвилювання моря.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 27 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
- Вітер південний, 12 — 14 м/с;
- Температура вночі 17 — 19°С, вдень 23 — 25°С;
- Температура морської води 20 — 21°С.
Погода в Одеській області 27 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер південний, 9 — 14 м/с;
- Температура вночі 14 — 19°С, вдень 23 — 28°С;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200 — 500 м.
Нагадаємо, на Одещині дика тварина вдерлася до квартири. Рятувати її довелося співробітникам ДСНС.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.
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