Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 27 вересня

Дівчата йдуть по вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 вересня, в Одесі обіцяють сильний вітер. Синоптики попереджають про І (жовтий) рівень небезпеки і помірне хвилювання моря.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 27 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман;

Вітер південний, 12 — 14 м/с;

Температура вночі 17 — 19°С, вдень 23 — 25°С;

Температура морської води 20 — 21°С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 27 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман;

Вітер південний, 9 — 14 м/с;

Температура вночі 14 — 19°С, вдень 23 — 28°С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200 — 500 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині дика тварина вдерлася до квартири. Рятувати її довелося співробітникам ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.